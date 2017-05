UNHCR: 250 savnes i Middelhavet efter to forlis

FN siger, at næsten 250 personer savnes og frygtes omkommet efter to forlis i Middelhavet.

50 mennesker blev reddet og bragt til Sicilien søndag. De overlevende blev samlet op af det danske containerskib "Alexander Maersk".

Det danske skib blev via Italiens kystvagt omdirigeret for at samle migranterne op. Søndag sejlede containerskibet de overlevende til Pozzallo på Sicilien.

Der er angiveligt børn blandt de savnede, fortæller de overlevende ifølge FN.

Nødhjælpsorganisationen Det Internationale Korps siger, at syv personer blev reddet af Libyens kystvagt efter et andet forlis, hvor mindst 163 frygtes at være druknet.

UNHCR siger, at det samlede antal af omkomne eller savnede i forbindelse med forsøg på at krydse Middelhavet fra Nordafrika til Italien er på over 1300 i år.

Hidtil i indeværende år er over 43.000 migranter og asylsøgere kommet til Italien vis den centrale del af Middelhavet.

Næsten dobbelt så mange migranter har søgt mod Europa fra Libyen i år sammenlignet med samme periode sidste år.

Fortsætter udviklingen, vil en kvart million migranter nå til Italien i år.