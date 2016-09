Tysklandskender: IS-anholdelse øger presset på Merkel

Sådan lyder vurderingen fra Siegfried Matlok, som er tidligere chefredaktør for det tyske mindretals dagblad Der Nordschleswiger.

Presset på den tyske forbundskansler, Angela Merkel, er øget, efter at tysk politi har anholdt tre flygtninge, som mistænkes for at stå i ledtog med Islamisk Stat.

- Antennerne er ude på det ypperste i Tyskland i øjeblikket, og nerverne står blankt hos nogle politikere - ikke mindst på baggrund af det forbundsvalg, der venter i 2017, siger han.

- I øjeblikket er presset meget stort på en del af regeringen i Berlin - i hvert fald på CDU og ikke mindst Merkel.

Tidligt tirsdag stormede 200 betjente ét sted i delstaten Niedersachsen og fem steder i Slesvig-Holsten lige syd for grænsen til Danmark. Ved aktionen blev tre syriske flygtninge anholdt.

De kom til Europa i efteråret 2015 via de samme smuglere, der fik de militante islamister, som 13. november i fjor dræbte 130 mennesker i Paris, fra Syrien til Europa.

- At der er tale om flygtninge, der er smuglet ind via IS, taler til den del af de tyske vælgere, som er utilfredse med kanslerens asylpolitik, og det gør hendes situation endnu værre, siger Siegfried Matlok.

I forbindelse med anholdelsen har den tyske indenrigsminister appelleret til, at man ikke sætter lighedstegn mellem flygtninge og terrorister.

- Det er en meget vanskelig psykologisk debat, og hvad den ender med, er der ingen der tør spå om i øjeblikket, siger Siegfried Matlok.

For borgerne i Slesvig-Holsten har frygten for terroranslag hidtil været langt væk. Men efter anholdelsen er der blevet rokket ved følelsen af sikkerhed, fortæller chefredaktør på Flensborg Avis, Jørgen Møllekær.

- Man har følt sig meget sikker i Slesvig-Holsten, men det vil vise sig, om den her episode rykker ved det. Der er ingen tvivl om, at frygten er rykket tættere på, siger han.

- Jeg er meget overrasket over, at anholdelserne sker på vores breddegrader. Især fordi det viser sig, at de mistænkte tilhører en celle på linje med den, som angreb i Paris.

Tyskland modtog i 2015 over en million asylansøgere. Mange af dem flygtede fra konflikten i Syrien.