Tysklands udenrigsminister advarer mod voksende nationalisme

Forud for det amerikanske præsidentvalg vakte Steinmeier opsigt ved at kalde Donald Trump for en "hadprædikant".

I dag taler Steinmeier anderledes om Trump. Han sætter sin lid til, at den nye amerikanske præsident er en anden politiker end ham, der skulle vinde en valgkamp.

Men Steinmeier finder grund til at advare mod en efter hans mening voksende nationalisme.

- Når patriotisme bliver til nationalisme, er det alvor, og så bliver det farligt, siger han.

Steinmeier henviser til den afdøde franske præsident François Mitterrands ord om, at "nationalisme betyder krig".

På et spørgsmål om, hvorfor det liberale og demokratiske synes at have tabt sin appel og tiltrækningskraft, siger Steinmeier, at det er op til demokratiets tilhængere at kæmpe for åbenhed.

- For øjeblikket er der en naiv tro på, at autoritære ledere formår at træffe hurtigere og bedre beslutninger, samtidig med at verden bliver mere og mere kompleks. Vi demokrater må gang på gang bevise, at det ganske enkelt ikke forholder sig sådan, siger Steinmeier.

Han understreger, at det ikke er mindre ting, som er på spil.

- Jeg håber, at den nye amerikanske administration kommer til at forstå den store betydning af det transatlantiske forhold som et fundament for den vestlige verden, og at USA ikke vil forsøge at profitere på et svækket Europa.

Socialdemokraten Steinmeier er overrasket over at se, hvor lidt Trump forstår af verdenshandlen.

- Indtil for et par dage siden havde jeg aldrig drømt om, at en fransk præsident og en kinesisk præsident måtte give en ny amerikansk kollega instruktioner om fordelene ved en åben verden og frihandel.

Steinmeier står til at blive Tysklands næste forbundspræsident efter Joachim Gauck. Han er en af Tysklands mest populære politikere og har overgået forbundskansler Angela Merkel i popularitet i meningsmålinger.