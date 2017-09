Tysklands små partier optrapper valgkamp i slutfase

De havde langt henad vejen svært ved at være uenige om, hvilken politik en forbundsregering skal have.

De to partier indgår i en regering sammen i en såkaldt stor koalition, og enigheden under tv-duellen har forstærket spekulationer om, at den samme store koalition vil fortsætte efter valget.

Både Merkel og Schulz har dog sagt, at de ikke ønsker at indgå i endnu en stor koalition.

Meningsmålinger tyder på, at et stabilt flertal enten kun kan fås af en stor koalition eller eventuelt i en koalition mellem CDU/CSU, det liberale parti FDP og miljøpartiet De Grønne.

I debatten mellem de mindre partier knap tre uger før forbundsdagsvalget den 24. september var der fokus på fundamentale uenigheder.

I tv-debatten mandag angreb Cem Özdemir fra De Grønne venstrefløjspartiet Die Linke og det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland (AfD) for deres skepsis over for EU.

- Denne antieuropæiske populisme er simpelthen forkastelig - uanset om den kommer fra det yderste højre eller det yderste venstre, sagde Özdemir.

Han understregede, at Tyskland nyder utrolig godt af EU-medlemskabet.

Samtidig hævdede han, at alt for mange politikere slipper alt for let afsted med at kritisere Bruxelles for problemer i de enkelte medlemslande.

AfD-politikeren Alice Weidel krævede mere effektiv grænsekontrol og lagde op til, at der højst skal accepteres 10.000 flygtninge årligt.

Det konservative CSU i Bayern ønsker et officielt loft på 200.000 flygtninge årligt.