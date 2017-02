Den 61-årige Martin Schulz, der blev valgt til formand for EU-Parlamentet i 2012, har skabt stor fremgang for Tysklands socialdemokratiske parti, SPD. Han siger, at han vil skabe større lighed, men han har indtil nu været tilbageholdende med at fremlægge konkrete politiske udspil.

Tysklands SPD står til lille nederlag i opgør med Merkel

SPD indgår i forbundskansler Angela Merkels store regeringskoalition og har i årevis ligget langt efter Merkels konservative CDU i meningsmålingerne.

Men SPD er gået massivt frem, efter at den 61-årige EU-politiker Martin Schulz er blevet partiets kanslerkandidat.

Merkel fører dog fortsat over SPD med tre procentpoints.

CDU står til at få 34 procent af stemmerne ved forbundsdagsvalget i september, mens SPD står til at få 31 procent.

Forsa-målingen, som er udført for magasinet Stern og tv-stationen RTL, viser, at Merkel ville vinde knebent over Schulz, hvis der var direkte valg til forbundskanslerposten.

Merkel ville ifølge målingen vinde med 38 procent af stemmerne mod 37 procent til Schulz.

SPD vandt senest et forbundsdagsvalg i Tyskland under Gerhard Schröder i 2002.

- Hvis Schulz skal slå Merkel, skal han nu til at fremlægge et overbevisende partiprogram og en handlingsplan, siger Forsas leder, Manfred Güllner, i instituttets hovedkvarter i Köln.

Ifølge Forsa ligger anti-indvandringspartiet Alternativ for Tyskland, AfD, på en tredjeplads. Partiet er gået ét procentpoint tilbage til ni procent i forhold til for en uge siden.

Det stærkt venstreorienterede parti Linke står uændret til at få otte procent af stemmerne.

Miljøpartiet De Grønne er gået ét procentpoint tilbage til syv procent i forhold til sidste uge.

Det liberale parti De Frie Demokrater (FDP) står på fem procent.

2502 vælgere deltog i målingen.

Den 61-årige Martin Schulz, der blev valgt til formand for EU-Parlamentet i 2012, siger, at han vil skabe større lighed, men han har indtil nu været tilbageholdende med at fremlægge konkrete politiske udspil.

I Tyskland har den tidligere boghandler også bestredet hvervet som borgmester i byen Würselen i en årrække, men hans styrke er, at han har været på afstand af SPD's ledelse i den årrække, hvor partiet har været juniorpartner med Merkels CDU.