Tyskland vil tvinge kvinder til at tale ud om uægte børn

Den tyske justitsminister, Heiko Maas, siger, at loven skal gælde, når det står klart, at en mand ikke er far til et barn, men alligevel har støttet barnet finansielt i den tro, at manden var far til barnet. Det skriver BBC.

Der ventes at være enighed om forslaget internt i regeringen onsdag. Herefter skal det vedtages i det tyske parlament.

Kvinder vil ifølge forslaget kun have ret til at tie om seksuelle partnere op til graviditeten, hvis der er "seriøse" begrundelser for ikke at sætte navn på den biologiske far.

- Vi er nødt til at tilbyde mere retlig beskyttelse til "falske" fædre, der har ret til at søge erstatning, siger Heiko Maas ifølge BBC.

Konkret står der i forslaget, at moren er forpligtet til at give information til manden, der søger erstatning, om, "hvem, der har været i seng med hende op til befrugtningen".

Det vil være op til en domstol at vurdere, om der er tilstrækkeligt grundlag for at holde identiteten hemmelig, hvis kvinden ønsker det.

Justitsminister Maas har arbejdet på lovforslaget siden en afgørelse fra Tysklands øverste domstol i foråret 2015. Her lød det, at der ikke var hjemmel i loven til at tvinge kvinder til at sætte navn på den biologiske far.

Ud over at ændre dette ønsker Maas også at begrænse perioden, den "falske" far kan søge kompensation for. Det vil fremover blive to år, hvis forslaget vedtages. Hidtil har det været ubegrænset.

Der er ifølge nyhedsbureauet AFP forskellige vurderinger af, hvor mange børn der vokser op med et forkert billede af, hvem der er deres biologiske far. Forskellige tyske studier peger på fra knap fire procent til over ti procent af alle børn.