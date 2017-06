Tyskland vil ophæve domme mod 68.300 homoseksuelle mænd

Den tyske forbundsdag har godkendt en plan om at annullere domme mod 68.300 homoseksuelle mænd, som er dømt for at have sex med andre mænd i flere årtier efter Anden Verdenskrig.

Efter Anden Verdenskrig forblev sex mellem mænd forbudt i begge de tyske stater. Afkriminaliseringen kom i slutningen af 1960'erne, mens loven - der var kendt som paragraf 175 - gjaldt frem til 1994.

68.3000 mænd blev dømt efter paragraf 175 i årene efter krigen. I 2000 beklagede Forbundsdagen, at loven forblev gældende, da Tyskland skulle genopbygges politisk såvel som økonomisk efter krigen.

Men det nye forslag vil alle dommene blive omstødt.

De mænd, der fortsat lever, får 3000 euro i erstatning samt 1500 euro per påbegyndt år, de tilbragte i fængsel.

Det anslås, at omkring 5000 af de dømte mænd fortsat er i live og har krav på erstatning.

- Det er godt, at den stigmatisering, som mange homoseksuelle oplevede ved at være kriminelle, endelig bliver fjernet. Det er til gengæld trist, at mange af dem ikke kommer til at opleve det, fordi de er døde i mellemtiden, siger Volker Beck, som længe har kæmpet for homoseksuelles rettigheder.

Forslaget sendes nu videre til godkendelse i Forbundsrådet.

I februar i år offentliggjorde New Zealand en lignende plan.

Således vil landet nemlig fjerne en lang række historiske domme mod homoseksuelle.

Homoseksualitet var ulovligt i New Zealand indtil 1986. Og folk, der er blevet dømt for "forseelsen", har stadig dommen stående på deres straffeattest.

Det anslås, at omkring 1000 personer vil kunne søge om at få deres straffeattest visket ren. Det vil blive muligt fra næste år.