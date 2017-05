Tyskland vil hjælpe ny fransk regering med reformer

Talskvinde for finansminister Wolfgang Schäuble siger ved forbundsregeringens regulære pressemøde, at Schäuble vil diskutere forskellige foranstaltninger, som kan styrke eurozonen, med den nye franske regering.

Det siger en talsmand for Tysklands udenrigsministerium.

Ingen tid bør spildes i bestræbelser på at støtte Frankrig med at implementere økonomiske reformer og styrke landets rolle i Europa.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, siger om Macrons sejr, at den er "en sejr for et stærkt, forenet Europa og tysk-fransk venskab."

- Jeg er meget glad over udfaldet af det franske præsidentvalg. Macron inkarnerer håbet for millioner af franskmænd - og for mange tyskere også, siger hun.

Frankrig og Tyskland indgik efter Anden Verdenskrig en særlig venskabspagt, der er kendt i EU som den fransk- tyske akse.

De to landes ledere arbejder traditionelt meget tæt sammen - også om styrkelsen af konkurrenceevnen i EU og jobskabelse.

Indsættelsen af Macron finder sted søndag den 14. maj i Élysée-palæet ì Paris.

Den nye præsident ventes hurtigt at udnævne en premierminister, som vil danne en regering. Senere på måneden ventes Macron for første gang at tage kontakt til udenlandske statsoverhoveder.