Tyskland udviser diplomat fra Vietnam for sag om bortførelse

- Bortførelsen af den vietnamesiske statsborger Trinh Xuan Thanh på tysk jord er uden fortilfælde og et skandaløst brud på tysk og international lov, siger det tyske udenrigsministeriums talsmand, Martin Schäfer.

Han advarer samtidig om, at sagen "har potentiale til a gøre alvorlig skade på det diplomatiske bånd mellem Tyskland og Vietnam."

Trinh Xuan Thanh er ifølge tyske myndigheder blevet transporteret tilbage til Vietnam, efter at han ifølge øjenvidner blev tvunget ind i en bil af bevæbnede mænd.

Det skete ifølge tyske medier i parken Tiergarten, der ligger tæt på det tyske parlament.

Den 51-årige mand er i Vietnam mistænkt for at være ansvarlig for et tab på 125 millioner euro (over 900 millioner kroner), da han stod i spidsen for det statslige olie- og gasselskab PetroVietnam.

Bortførelsen bliver efterforsket af tysk politi. Den skulle være sket i slutningen af sidste måned.

Vietnamesisk politi siger dog, at han blev anholdt mandag, da han meldte sig selv.

Tyskland kræver, at Trinh Xuan Thanh får lov at rejse tilbage til Tyskland straks, så Vietnams anmodning om at få ham udleveret kan blive behandlet.

Manden har også søgt asyl i Tyskland. Den sag er endnu ikke afsluttet, lyder det fra Martin Schäfer.

Vietnams ambassadør i Tyskland blev tirsdag kaldt til møde om situationen.