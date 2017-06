Tyske soldater skal hjem fra Tyrkiet efter diplomatisk strid

Årsagen er en diplomatisk strid mellem landene. Tyrkiet nægter at lade et tysk parlamentsudvalg besøge de godt 250 tyske soldater, der er stationeret på basen.

Incirlik-basen ligger i den sydøstlige del af Tyrkiet. Det er nær grænsen til Syrien. Basen er derfor vigtig i den internationale kamp mod Islamisk Stat (IS).

Beslutningen om at trække soldaterne væk fra den tyrkiske Nato-base var ventet.

Allerede mandag sagde udenrigsminister Sigmar Gabriel, at Tyskland ikke har andet valg end at rykke de tyske styrker væk fra basen.

Meldingen kom som konsekvens af, at Tyrkiet fortsat afviste at lade tyskerne komme på besøg.

Gabriel selv var i Tyrkiet. Her fik han at vide af sin tyrkiske kollega, Mevlüt Cavusoglu, at det tyske parlamentsudvalg ikke får adgang til Incirlik. Beslutningen er truffet "af indenrigspolitiske grunde", sagde Cavusoglu.

Men Gabriel pegede på, at når tyske parlamentarikere godkender militære operationer, så skal de også have mulighed for at besøge det tyske Bundeswehr.

Den tyrkiske uvilje bunder i, at Tyrkiets regering kræver en undskyldning af Tyskland. Tyrkiske politikere fik i foråret ikke lov til at holde valgmøder i Tyskland forud for en afstemning om at ændre den tyrkiske forfatning.

Tyrkiet har også forgæves krævet at få udleveret flere tyrkere. De har søgt om politisk asyl i Tyskland efter det fejlslagne militærkup i juli.

De tyske tropper bliver formentlig flyttet i løbet af juni. Der er dog endnu ikke lagt en plan for, hvordan det konkret kommer til at foregå, skriver dpa.

Forventningen er, at soldaterne og deres militære udstyr bliver sendt til en luftbase i Jordan i stedet.