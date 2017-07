Tysk regering venter russisk hacker-afsløring inden valg

- En stor mængde data blev taget under hacking af Forbundsdagen i 2015, siger de Maizière.

Han siger, at Rusland vil forsøge at påvirke valget, som det også skete i USA under valgkampen mellem Donald Trump og Hillary Clinton.

Der er valg til Forbundsdagen 24. september.

Tyske myndigheder har længe advaret om russisk hackeraktivitet.

Der er ingen aktuelle tegn på, at russerne støtter et bestemt parti eller en politisk kandidat, uddyber chefen for Tysklands nationale efterretningstjeneste, Hans-Georg Maassen.

Virksomheder og myndigheder i dele af verden blev i sidste uge udsat for et større hackerangreb, der gik værst ud over Ukraine.

Tyskland har ikke beviser for, at russere stod bag det angreb, understreger Maassen.

Ukraine har beskyldt Rusland for at stå bag.