Fredag morgen er rådhuset i den sydtyske by Gaggenau blevet evakueret på grund af en bombetrussel.

Tysk rådhus evakueret midt i diplomatisk strid med Tyrkiet

Gaggenaus borgmester kan ikke udelukke, at bombetrussel har forbindelse til aflyst møde for tyrkere i byen.

Det sker, efter at et folkemøde for tyrkere torsdag blev aflyst af sikkerhedsmæssige grunde. En beslutning der har udløst en diplomatisk krise mellem Tyrkiet og Tyskland.

Gaggenaus borgmester siger, at det ikke kan udelukkes, at bombetruslen har forbindelse til aflysningen af mødet.

- Vi formoder det i øjeblikket, men vi ved det ikke med sikkerhed. Vi formoder, at der er et direkte link, siger borgmester Michael Pfeiffer til tv-stationen n-tv.

Rådhuset er ved at blive gennemsøgt af politiet.

- Vi ved ikke rigtigt, hvor alvorligt vi skal tage denne trussel, tilføjer Pfeiffer.

Arrangørerne er tilhængere af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan. Den tyrkiske justitsminister, Beki Bozdag, var inviteret til at deltage.

Cirka halvdelen af Tysklands tre millioner etniske tyrkere har stemmeret i Tyrkiet.

På mødet ville tyrkere i Tyskland blive opfordret til at stemme ja ved en folkeafstemning i Tyrkiet i næste måned. Et ja til en ændring af forfatningen vil give præsidenten meget stor magt.

Det tyrkiske udenrigsministerium beordrede torsdag aften den tyske ambassadør til at møde op for at modtage en reprimande.

Og fredag har Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, advaret den tyske regering om konsekvenser:

- Hvis I vil arbejde sammen med os, bliver I nødt til at lære, hvordan I skal opføre jer over for os, siger han ifølge tyske dpa til det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

- I bliver nødt til at overveje konsekvenserne.

- I er ikke "første klasse" og Tyrkiet "anden klasse", tilføjer han.

Forholdet mellem de to lande er blevet forværret efter et mislykket tyrkisk militærkup i juli sidste år.

Kritikerne påpeger, at Erdogan har benyttet kuppet til at rense ud hos politiet, domstolene, hæren og lærere på universiteter.