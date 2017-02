Tysk politi slår til mod mistænkte jihadister i stor razzia

I alt er 54 adresser blevet gennemsøgt. Deriblandt moskeer, private boliger og firmalokaler. Ved 6-tiden havde razziaerne stået på i fire timer.

Den anholdte tuneser mistænkes for at være i færd med at planlægge et angreb i Tyskland. Der er ingen oplysninger om det mulige mål for et eventuelt angreb.

Manden blev pågrebet i Frankfurt. Angiveligt har den mistænkte opbygget et større netværk af støtter, der skulle hjælpe med at udføre hans plan. Spiegel skriver, at manden siden august 2015 på vegne af Islamisk Stat har forsøgt at hverve sympatisører.

Efterforskningen retter sig mod 16 personer i alderen 16 til 46 år, oplyser myndighederne.

Anklagemyndigheden i Frankfurt har indkaldt til et pressemøde om sagen klokken 10.