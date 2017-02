Send til din ven. X Artiklen: Tysk politi anholder tre mistænkte jihadister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tysk politi anholder tre mistænkte jihadister

De anholdte menes at have tætte bånd til IS og kom i samme moské som den formodede gerningsmand i juleangreb.

Verden - 01. februar 2017 kl. 06:19 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tysk politi har tirsdag aften i Berlin anholdt tre personer, som mistænkes for at have tæt forbindelse til den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat i Irak og Syrien. Det skriver Bild. Ifølge den tyske avis er der ingen oplysninger om, at personerne skulle have haft konkrete planer om at gennemføre et angreb i Tyskland.

I forbindelse med aktionen gennemsøgte svært bevæbnet politi også en moské, hvor de mistænkte ifølge Bilds oplysninger var hyppige gæster. Moskeen kom i mediernes søgelys før jul, efter at en mand i december pløjede en lastbil ind i en menneskemængde på et julemarked i Berlin. Den formodede gerningsmand var også en flittig gæst i moskeen, inden han efter angrebet flygtede og siden blev dræbt af italiensk politi. Islamisk Stat hævdede efterfølgende, at organisationen stod bag angrebet 19. december, som kostede 12 mennesker livet. Politiet i Berlin slog til tirsdag aften på baggrund af oplysninger om, at de tre mistænkte snart ville forlade Tyskland kortvarigt for at rejse til Irak eller Syrien. Her skulle de ifølge politiets efterforskere angiveligt modtage træning i at gennemføre et væbnet angreb. Oplysninger om de mistænkte personer er sparsomme. Mindst to har bopæl i Berlin ifølge Bild. Desuden skulle der være en tyrkisk statsborger iblandt. En talsmand for politiet i Berlin oplyser til nyhedsbureauet AFP, at de tre er 21, 31 og 45 år. Alle blev anholdt på gaden.