Tysk politi anholder terrormistænkt med bånd til Wien

Tyske specialstyrker har anholdt en mand, der mistænkes for at ville angribe politi og militær, skriver avis.

Han menes at stå i ledtog med en 17-årig islamist, der fredag aften blev anholdt i Wien på mistanke om, at han planlagde at udføre et bombeattentat i den østrigske hovedstad.

Den formodede medsammensvorne, der lørdag blev anholdt i den tyske by Neuss, mistænkes for at være i færd med at "planlægge en alvorlig forbrydelse mod staten", siger en talsmand for politiet i Nordrhein-Westfalen til AFP.

Talsmanden ville ikke oplyse yderligere om anholdelsen.

Men unavngivne kilder i det tyske retssystem siger til magasinet Focus, at elitestyrker trængte ind i mandens lejlighed på grund af en mistanke om, at han planlagde et angreb mod det tyske politi og militær.

Både den mand, der nu er anholdt i Tyskland, og den 17-årige, som blev anholdt i Wien, er mistænkt for at have "eksperimenteret med materialer til at fremstille bomber", skriver Focus.

Det skal angiveligt være sket i lejligheden i Neuss.

Tysk politi har konfiskeret computere og telefoner fra lejligheden. Desuden er den anholdtes kone blevet bragt til afhøring hos politiet, skriver magasinet.

Den 17-årige, der fredag blev anholdt i Wien, er østrigsk statsborger med albansk baggrund.

Oprindeligt blev hans alder angivet til at være 18 år, men det østrigske indenrigsministerium rettede det søndag til 17 år.