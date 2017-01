Et kemikalieangreb udført af islamistiske ekstremister er ifølge en risikoanalyse fra det tyske politi ikke utænkeligt. Foto er fra et marked i Berlin, hvor en islamist før jul pløjede ind i en menneskemængde med en lastbil.

Tysk politi advarer om fare for islamistisk kemiangreb

Ifølge Bild, der har set analysen, skriver BKA, at islamistisk motiverede lovovertrædere er villige og i stand til "at anskaffe sig store mængder kemikalier og anvende dem" i et anslag mod det tyske samfund.

BKA kommer i rapporten - "Risikoanalysen for Civil Beskyttelse" - også med et bud på, hvor et angreb med kemikalier kunne tænkes at blive sat ind. Drikkevandsforsyningen i beboelsesejendomme og fødevarer er nævnt som "realistiske" muligheder.

Angreb mod anlæg, hvor der fremstilles eller opbevares kemikalier, eller mod kemikalier under transport fremhæves også som en potentiel risiko.

Ifølge rapporten er det fuldt ud muligt, at en "beslutsom terrorgruppe", som besidder den nødvendige ekspertise, kan gennemføre et kemisk angreb i Tyskland.

Myndigheder i andre vestlige lande, blandt andet Frankrig og Storbritannien, har tidligere talt om risikoen for, at radikaliserede islamister pønser på at udføre angreb med kemikalier.

Den britiske sikkerhedsminister, Ben Wallace, har for nylig i The Sunday Times advaret om, at Islamisk Stat (IS) stræber efter at udføre et angreb i Storbritannien med det formål at dræbe så mange som muligt.

Og IS har ingen "moralske skrupler", sagde Ben Wallace til avisen 1. januar.

- De ønsker at skade så mange mennesker som overhovedet muligt og terrorisere så mange som muligt, sagde Wallace om den ekstremistiske bevægelses mål.

- De har ingen moralske skrupler med hensyn til at bruge kemiske våben mod befolkningsgrupper. Og hvis de kunne, ville de gøre det i det her land, sagde han og nævnte, at IS menes at have anvendt kemiske våben i både Irak og Syrien.