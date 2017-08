Tysk politi: Sygeplejerske dræbte 84 patienter med medicin

Den 40-årige sygeplejerske Niels Högel er fængslet og afsoner en livstidsdom for to drab.

En tysk sygeplejerske, som allerede er dømt for drab, mistænkes for at have forårsaget yderligere 84 patienters død, mener efterforskere i Oldenburg.

Manden injicerede medicin, så patienterne fik hjertesvigt. Efterfølgende skal han have fremstået som en helt, når han foran kolleger kunne genoplive nogle af dem.

Bliver han dømt for at have forårsaget drab på 84 patienter, vil det være en af de største drabssager i nyere tysk kriminalhistorie.

Efterforskerne har gravet flere end 100 lig op for at undersøge dem for medicinrester.

Niels Högel kan have dræbt mange flere, mener efterforskerne. Det vil næppe blive opklaret, da mange af de døde, som kan have været ofre for Högels dødsdoser, er kremeret.

Under den lange efterforskning har politiet blandt andet studeret lægejournaler fra Högels arbejdsplads.