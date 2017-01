Tysk økonomi voksede med 1,9 procent i 2016

Fremgang i privatforbruget var med til at trække tysk økonomi op i 2016 kun afbrudt af et brexit-dyk.

Fremgangen i 2016 skyldes fremgang i privatforbruget. En del kan også tilskrives større statslige udgifter til at huse hundredtusinder af flygtninge og migranter, der er kommet til landet de seneste år.

Tallene tyder på, at Tyskland er kommet sig over chokket efter briternes beslutning om brexit. Det skete ved en folkeafstemning i juni sidste år, hvor et flertal stemte for at trække Storbritannien ud af EU.

Som følge af den britiske folkeafstemning faldt væksten i tredje kvartal til kun 0,2 procent.

Generelt beskrives fremtidsudsigterne for tysk økonomi som lovende. Men økonomer har advaret om, at man endnu ikke ved, hvilken stramninger i verdenshandlen som USA's kommende præsident, Donald Trump, vil gennemføre.

Der er også usikkerhed forud for det franske præsidentvalg i april og juni.