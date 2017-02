Tysk minister kræver større forsvarsbudgetter i hele Europa

Tysklands udenrigsminister siger under et G20-møde i Bonn, at hele Europa skal bruge flere penge på forsvar.

Bemærkningen falder, efter at USA's forsvarsminister torsdag slog fast, at de øvrige Nato-lande skal bruge flere penge. Ellers får det konsekvenser for USA's vilje til at støtte de øvrige lande militært.