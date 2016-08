Artiklen: Tysk militær skal tjekke rekrutter for at finde islamister

Der er frygt for, at radikale muslimer vil ind i Tysklands militær for at få træning, skriver avis.

Ifølge avisen er der tegn på, at islamister forsøger at komme ind i Tysklands væbnede styrker for at få militær træning.

Derfor ønsker de væbnede styrker, at tyskere, som vil i trøjen, skal igennem et sikkerhedstjek, som foretages af den tyske efterretningstjeneste.

Militæret mener, at juli 2017 er et passende tidspunkt at begynde med disse tjek.

Avisen skriver, at målet er, at myndighederne gennem sådanne sikkerhedstjek hurtigt kan spotte ekstremister, terrorister og kriminelle.

Sikkerhedstjek vil imidlertid kræve, at lovene om Tysklands militær ændres. Welt am Sonntag skriver, at avisen har set et udkast, der beskriver lovændringerne.

I næste uge ventes det, at regeringen godkender ændringer i loven om militæret.

En talsmand for forsvarsministeriet siger til avisen, at regeringen er i processen med at beslutte, hvad der skal stå i loven.

Ifølge avisens oplysninger er Tysklands kontraspionage i øjeblikket i gang med at undersøge 64 mistænkte islamister, 268 mistænkte højreorienterede ekstremister og seks mistænkte venstreorienterede ekstremister inden for de væbnede styrker.