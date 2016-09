Tysk højreleders bil stukket i brand

Tysk politi mener, at bilbrand, der ramte formanden for indvandringskritisk højrefløjsparti, var påsat.

Bilen stod i flammer fredag aften.

- Et brandangreb blev rettet mod min bil i går. Er det der, vi er kommet til, skriver Frauke Petry på Twitter.

Ingen har umiddelbart taget skylden for det formodede angreb mod politikerens bil.

Det er ikke første gang, at en bil, der tilhører en af AfD's toppolitikere, bliver udsat for et formodet brandattentat.

Sidste år satte ukendte gerningsmænd ild til næstformand Beatrix von Storchs bil i den tyske hovedstad, Berlin.

AfD blev dannet for blot tre år siden og har især i det seneste års tid indtaget en meget kritisk holdning over for forbundskansler Angela Merkels beslutning om at lade over en million migranter og flygtninge rejse ind i Tyskland sidste år.

Partiet har ved delstatsvalg høstet mange stemmer hos de konservative vælgere, der er bekymrede over indvandringen. Men samtidig har det været udsat for heftig kritik fra venstrefløjen.

For to uger siden fik AfD 20,8 procent af stemmerne i Merkels hjemstat, Mecklenburg-Vorpommern, og slog dermed kanslerens parti, CDU.

Søndag er der delstatsvalg i Berlin, hvor CDU ifølge målingerne står til endnu et valgnederlag.