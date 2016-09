Tysk butiksejer frifindes for pirateri på sit netværk

Sony havde oprindeligt krævet en bøde på 800 euro (cirka 6000 kroner) af manden for at bryde copyright-reglerne, selv om det ikke var ham, der havde downloadet det ulovlige materiale.

En tysk butiksejer er ikke ansvarlig for, at musikpirater ulovligt downloadede musik på hans offentligt tilgængelige trådløse netværk.

Men det kan man ikke, lyder det fra EU-Domstolen.

- Indehaveren af copyrighten er ikke berettiget til at afkræve kompensation på det grundlag, at netværket blev benyttet af en tredjepart til at krænke den copyright, lyder det i afgørelsen.

Domstolen understreger dog, at ejeren af det offentlige netværks er forpligtet til at sikre netværket ordentligt med en sikker adgangskode.

Sagen blev oprindeligt indbragt for retten i München, men her var man i tvivl om, i hvor høj grad netværksejerne kan drages til ansvar for brugernes handlinger ifølge EU-direktivet for internethandel.

Direktivet omfatter reguleringen af offentlige, trådløse netværk.