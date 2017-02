Store dele af byen al-Bab i Syrien er nu indtaget, siger Tyrkiets premierminister tirsdag. Foto: Scanpix/Saleh Abo Ghaloun

Tyrkiske styrker er på vej til at jage IS ud af syrisk by

Store dele af byen al-Bab i Syrien er nu indtaget, siger Tyrkiets premierminister tirsdag.

Verden - 14. februar 2017 kl. 11:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tyrkiske styrker har sammen med syriske oprørere indtaget store dele af byen al-Bab i det nordlige Syrien, der har været under belejring af Islamisk Stat. Det siger Tyrkiets premierminister, Binali Yildirim, tirsdag. - Al-Bab er stort set under vores kontrol. Vores mål er at undgå, at terrorister kan åbne veje, der fører ind i Tyrkiet, siger Yildirim.

De syriske oprørere, der støttes af tyrkiske specialstyrker, kampvogne og kampfly, begyndte at bekæmpe Islamisk Stat i den nordlige del af Syrien i august for at få terrororganisationen væk fra den tyrkiske grænse. Angrebet på byen al-Bab, der ligger cirka 30 kilometer fra den tyrkiske grænse, har været i gang i flere uger. Det syriske regimes styrker er også ved at indtage al-Bab, der dermed er omringet af de tyrkisk støttede styrker mod nord og regimets styrker mod syd. De to styrker er dog ikke allierede, og der kan derfor opstå konfrontationer mellem de syriske oprørere støttet af Tyrkiet og soldaterne fra regimet, som oprørene også kæmper imod. Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, har i lang tid sagt, at angrebet på al-Bab er tæt på at være slut. Ifølge ham er det næste mål byen Raqqa, der er af mange bliver kaldt Islamisk Stats hovedstad i Syrien.