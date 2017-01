Tyrkiets militær har mistet mindst fem soldater ved al-Bab i Syrien. De blev dræbt i et angreb, som Islamisk Stat hævdes at stå bag.

Tyrkiske soldater meldes dræbt og såret i syrisk IS-angreb

I den syriske by al-Bab, hvor kampe mod IS længe har været udkæmpet, meldes fem tyrkiske soldater dræbt.

Fem tyrkiske soldater er dræbt i et angreb, som Islamisk Stat menes at stå bag, ved den syriske by al-Bab.

Yderligere ni soldater meldes såret, oplyser Tyrkiets militær.

Tyrkiet meddelte tidligere på ugen, at russisk kampfly var i gang med at bombe Islamisk Stat syd for al-Bab. Disse bombardementer blev koordineret med Tyrkiet.