Tyrkiske officerer og diplomater søger asyl i Norge

Avisen fortæller, at officererne har gjort tjeneste i Norge frem til efteråret 2016. Men de har vægret sig mod at vende hjem, fordi de risikerer at blive afhørt om deres eventuelle rolle i kupforsøget.

Verdens Gang har talt med flere af afhopperne, og de siger alle, at de intet havde at gøre med kupmagerne.

- Jeg er blevet afskediget fra min tjeneste, og mit pas er blevet makuleret, siger en af dem.

- Hvis jeg rejser tilbage, vil jeg blive anholdt øjeblikkeligt, og jeg risikerer tortur og at blive tvunget til at give falske tilståelser. I tyrkiske fængsler dør folk af uforklarlige grunde, siger afhopperen.

Hverken de norske myndigheder eller den tyrkiske ambassade i Oslo vil kommentere avisens oplysninger.

Afhopperne bor i dag på hemmelige adresser i Norge, skriver avisen.

Den tyrkiske regering har anklaget den religiøst lærde Fethullah Gülen for at stå bag kupforsøget.

Over 100.000 dommere, lærere, politifolk, officerer og andre er siden sommeren blevet fyret eller suspenderet fra deres arbejdspladser i Tyrkiet. De er blevet anklaget for at være en del af Gülens bevægelse.

Gülen selv bor i dag i eksil i USA.

- En officer, som jeg kender, valgte at rejse hjem fra Norge i et forsøg på at renvaske sig mod anklagerne. Han blev anholdt i paskontrollen, da han kom til Tyrkiet. Han sidder fortsat fængslet, siger en afhoppet officer.

Både Norge og Tyrkiet er medlemmer af Nato. I hovedkvarteret i Bruxelles siger en talsmand for generalsekretær Jens Stoltenberg, at tyrkiske officerer er blevet beordret hjem fra den belgiske hovedstad.

- Jens Stoltenberg er bekendt med, at tyrkiske officerer i Natos tjeneste er afskediget, pågrebet, og at nogen har søgt asyl i flere allierede lande, siger talsmanden.