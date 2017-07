Tyrkiske journalister risikerer op til 43 års fængsel

I november blev flere journalister fra avisen Cumhuriyet anholdt og varetægtsfængslet. De anklages blandt andet for at have forsvaret Gülen-bevægelsen, der beskyldes for at stå bag kupforsøget i juli sidste år.

Anklageren kræver dem idømt fængselsstraffe på mellem 7 og 43 år.

Cumhuriyet blev etableret i 1924, og avisen lagde sig sidste år for alvor ud med regeringen, da den anklagede Tyrkiet for at forsyne syriske oprørere med våben.

Retssagen vil blive fulgt af repræsentanter fra forskellige organisationer, som er rejst til Istanbul. De vil deltage i en demonstration foran retsbygningen, inden sagen åbner mandag morgen.

Blandt dem er danske Mogens Blicher Bjerregård, der er præsident for det europæiske journalistforbund (EFJ). Han ser alvorligt på fængslingerne og udsigten til de høje straffe.

- Det er fuldstændig uhørt, at et retssystem går ind og blander sig i, hvordan en redaktionel linje er på en avis.

- Det er en meget stor sag i Tyrkiet, fordi den kan få konsekvenser for de mange andre journalister, der sidder fængslet og venter på domme, siger Mogens Blicher Bjerregård.

Ifølge journalistpræsidenten sidder flere end 150 journalister fængslet i Tyrkiet. Pressefriheden i landet er kommet under et massivt pres, vurderer han.

- Situationen er helt klart blevet værre. Det er tydeligt, at rigtigt mange medier undgår at omtale kontroversielle emner - eksempelvis at bore i, hvad der skete under kupforsøget.

- Der er en frygt, som er større, end jeg har set tidligere, siger Mogens Blicher Bjerregaard.

Det er uvist, hvornår der vil falde dom, men ifølge Mogens Blicher Bjerregård vil sagen formentlig vare nogle dage.