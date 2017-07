Tyrkisk-støttet gruppe kæmper mod kurdere i Syrien

Det skete i en eskalerende konflikt mellem de to sider, oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

De stridende parter betår af en tyrkisk-støttet oprørsgruppe og De Syriske Demokratiske Styrker (SDF), der domineres af den kurdiske YPG-milits.

Kampene fandt sted ved landsbyen Ain Diqna nær luftbasen Menagh nord for Aleppo.

Ifølge observatørgruppen kæmper amerikanskstøttede oprørere mod Islamisk Stat i den centrale del af byen Raqqa.

Kampene er koncentreret i bydelen Yarmouk og i kvarterer tæt på den gamle bydel.

SDF siger, at intense kampe er undervejs i det centrale Raqqa. Gruppen siger, at den har placeret finskytter tæt ved en flere hundrede år gammel moské.

Ifølge SDF er 11 IS-krigere blevet dræbt i kampe siden søndag.

Tyrkiet opfatter YPG som en fjende, der vil erobre et område i det nordlige Syrien fra oprørere støttet af tyrkerne.

Overvågningsgruppen siger, at de tyrkiske styrker optrapper bombardementer af SDF's stillinger for at bane vej for tyrkiske soldater.

Den kurdiske milits har spillet en nøglerolle i kampen mod Islamisk Stat i det nordlige Syrien. Men den har skabt spændinger mellem blandt andre Tyrkiet og USA.

Tyrkiet, der har en af de største militære styrker i Nato, anser YPG-styrkerne for at være allierede med den ekstreme kurdiske PKK-bevægelse i Tyrkiet.

PKK kæmper for en løsrivelse af det sydøstlige Tyrkiet. De har derfor længe argumenteret for, at USA ikke skal støtte dem.

USA's forsvarsminister, Jim Mattis, skrev i et nyligt brev til Tyrkiets ledere, at arabere ville udgøre 80 procent af den styrke, som skal indtage Raqqa efter Islamisk Stat.