Tyrkisk støttede oprørere vinder frem i Syrien

Det tyrkiske militær siger, at amerikanske specialstyrker støtter en operation mellem de to syriske byer.

Det tyrkiske militær siger også i en erklæring, at amerikanske specialstyrker støtter en operation, som udføres mellem de to syriske byer Azaz og al-Rai.

Oprørsgrupper, som støttes af Tyrkiet, har kæmpet mod Islamisk Stat i regionen, som led i en operation, der har fået navnet "Eufrat-skjoldet".

Tyrkiet indledte for godt tre uger siden en militær operation i Syrien for at nedkæmpe Islamisk Stat i områder tæt på den tyrkiske grænse. Det skete, samtidig med at militæret skulle tvinge kurdiske militser tilbage til et område øst for floden Eufrat.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at Tyrkiet er forpligtet til at nedkæmpe Islamisk Stat i Syrien og til at forhindre gruppen i at udføre angreb mod Tyrkiet.

Tyrkiets præsident har samtidig stor fokus på militante kurdere. Tyrkiets kamp mod kurdiske oprører foregår både inden for landets egne grænser og i Syrien og i Irak.

De tyrkiske ledere siger, at YPG-militsen i Syrien, som er en vigtig allieret for USA i kampen mod Islamisk Stat, er en forlængelse af det militante Kurdistans Arbejderparti, PKK, i Tyrkiet.

PKK har i årtier ført en voldelig kamp for selvstyre eller uafhængighed i det sydøstlige Tyrkiet. Flere end 40.000 mennesker er blevet dræbt, siden PKK greb til våben i 1984.