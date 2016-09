Tyrkisk fly angriber IS i det nordlige Syrien

Syrisk våbenhvile er i fare for at bryde sammen efter en række angreb i Syrien.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at militæret har ryddet det nordlige Syrien for militante grupper, og at militæret måske nu rykker længere mod syd.

Syriens våbenhvile var mandag i forvejen på randen af et sammenbrud efter adskillige angreb i landet.

Våbenhvilen blev indgået for syv dage, og da den udløb mandag, var der ingen erklæringer om, at den var forlænget. Både regering og oprørere har fremsat beskyldninger om krænkelser.

Moskva optrappede søndag en ordkrig med Washington og sagde, at luftangreb, som den amerikansk ledede koalition har gennemført mod den syriske hær, truer planen for våbenhvilen.

Ruslands forsvarsministerium oplyser, at amerikanske kampfly har dræbt over 60 syriske soldater i den østlige by Deir al-Zor ved fire luftangreb gennemført af to F-16 og to A-10 kampfly, der kom ind over Syrien fra Irak.

En militær kilde i Deir al-Zors lufthavn siger til overvågningsgruppen Syriens Observatorium, at mindst 90 syriske soldater blev dræbt ved luftangrebene.

Amerikanske militærkilder siger til AFP, at de finder rapporterne om 60 dræbte syriske soldater troværdige, men kommer ikke med yderligere detalje.

USA og Rusland, der har indgået aftalen om våbenhvile, giver hinanden skylden for den meget spændte situation. Syrien beskylder USA for at "sabotere våbenhvilen".

- Målet med denne amerikanske aggression er at få våbenhvilen til at bryde sammen, siger Bashar Jaafari, som er Syriens ambassadør i USA.

Ved angreb i Aleppo søndag blev en kvinde dræbt, mens flere andre personer blev såret, siger overvågningsgruppen Syriens Observatorium for Menneskerettigheder, som ikke er i stand til at sige, hvem der udførte luftangrebene.

- 10 mennesker, deriblandt et barn, blev dræbt søndag af to tøndebomber i den oppositionskontrollerede by Daraa, siger overvågningsgruppen.