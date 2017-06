Tyrkisk domstol idømmer FN-dommer over syv års fængsel

En tyrkisk appeldomstol har ifølge Reuters idømt FN-dommer Aydin Sefa Akay syv og et halvt års fængsel.

Det er en krænkelse af hans diplomatiske immunitet, siger FN's domstol i Haag.

Akay, som er dømt for at være medlem af en terrorgruppe, mistænkes af det tyrkiske styre for at have en forbindelse til den religiøse leder Fethullah Gülen, som er i eksil i USA.