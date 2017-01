Tyrkiets parlament siger god for mere magt til Erdogan

Medlemmerne af det tyrkiske parlament har banet vejen for en folkeafstemning om at ændre landets forfatning.

Et flertal i Tyrkiets parlament har natten til lørdag stemt for en ændring af landets forfatning. Ændringen vil give den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, yderligere magtbeføjelser.

339 medlemmer af parlamentet stemte for forslaget, fremgår det af parlamentets officielle Twitter-profil. Mindst 330 skulle vende tomlen op til forslaget, hvis det skulle gå igennem.

Folkeafstemningen er endnu ikke udskrevet, men Tyrkiets vicepremierminister har tidligere sagt, at den formentlig skal holdes i april.

Hvis folket siger god for den reviderede forfatning, åbner det en mulighed for, at Erdogan kan blive siddende som præsident frem til 2029. Til den tid vil han have været præsident i 15 år.

Samtidig vil præsidenten få mulighed for at udstede dekreter, erklære undtagelsestilstand, hyre ministre og topembedsfolk samt opløse landets parlament.

Erdogan mener, at reformen vil være med til at skabe mere stabilitet i Tyrkiet i en tid med øget uro oven på et mislykket militærkup i sommer.

Hans kritikere frygter, at ændringen vil samle for meget magt hos præsidenten og skabe et mere autoritært styre.

Recep Tayyip Erdogan blev indsat som præsident i 2014 efter at have siddet på posten som premierminister i over et årti. Siden da har han fortsat været en dominerende skikkelse i tyrkisk politik.

Han er gået til grænsen i forhold til sine nuværende beføjelser.