Efter anholdelserne af de kurdiske parlamentsmedlemmer var der demonstrationer i den tyrkiske by Ankara. Her holder demonstranter et billede af partilederen Figen Yuksekdag.

Tyrkiets parlament fratager prokurdisk leder status

Figen Yuksekdag, som er med til at lede partiet HDP, er frataget status som parlamentsmedlem.

En embedsmand siger, at beslutningen blev læst højt i parlamentet tirsdag, efter at en appeldomstol stadfæstede en dom imod hende.

Anklagemyndigheden i den overvejende kurdiske storby Diyarbakir i det sydøstlige Tyrkiet kræver, at Figen Yuksekdag bliver idømt op til 83 år fængsel for blandt andet at opildne til vold.

Figen Yuksekdag og den anden leder af partiet HDP, Selahattin Demirtas, blev anholdt i begyndelsen november sammen med en række kurdiske medlemmer af parlamentet.

De anholdte anklages for at have forbindelser til det ulovlige Kurdistans Arbejderparti (PKK).

PKK har været i konflikt med den tyrkiske stat siden 1984. En fredsproces brød sammen efter det tyrkiske valg i sommeren 2015.

Tyrkiet betragter PKK som en terrorgruppe. Det samme gør EU og USA.

Konflikten mellem kurderne og den tyrkiske stat har kostet flere end 40.000 livet.

Selahattin Demirtas, Figen Yuksekdag og de øvrige anholdte har nægtet, at de har forbindelser til Kurdistans Arbejderparti. De kalder sagen politisk.

Demirtas siger, at han bliver straffet for at udfordre Erdogans drøm om reformer, der vil give præsidenten større magt.

Efter et kupforsøg sidste sommer i Tyrkiet har Erdogans regering anholdt og suspenderet titusinder af mennesker.

Prædikanten Fethullah Gülen beskyldes af Erdogan for at stå bag. Men også mange kurdere er blevet anholdt under den nødretstilstand, som er indført på grund af kuppet.