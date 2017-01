Tyrkiet venter detaljer fra USA om sikre zoner i Syrien

Tyrkiets udenrigsministerium siger, at det afventer flere detaljer om den amerikanske præsident, Donald Trumps, løfte om at indføre sikre zoner for flygtninge i Syrien.

- Vi har for øjeblikket ikke direkte kontakter til den nye amerikanske administration, siger en officiel russisk talsmand, Dmitrij Peskov.

Trump sagde onsdag, at han "absolut vil indføre sikre zoner i Syrien" for flygtninge.

I henhold til et dokument, som Reuters har læst, ventes Trump at give Pentagon og det amerikanske udenrigsministerium ordre til at udarbejde en plan for sikre zoner over de kommende dage.

- Vi har set den amerikanske præsidents anmodning om at få udarbejdet en plan. Det vigtige er, hvad der kommer ud af denne indsats og hvilke anbefalinger, der blive fremsat, siger talsmanden for det tyrkiske udenrigsministerium, Huseyin Muftuoglu.

Han tilføjer, at Tyrkiet har opfordret til sikre zoner lige fra begyndelsen.

- Det bedste eksempel er Jarablus, siger han med henvisning til en by nær Tyrkiets grænse, som i august blev befriet for Islamisk Stat af tyrkisk-støttede oprørsgrupper.

Det tyrkiske militærs indgriben i august med specialstyrker, kampvogne og fly har været rettet mod både Islamisk Stat og mod kurdiske militser, som ifølge tyrkerne støtter separatistiske kurdere i Tyrkiet.

Offensiven, som har kodenavnet "Eufrat-skjoldet" har drevet jihadister væk fra grænseområdet op til Tyrkiet og er ifølge tyrkiske regeringstalsmænd en "de facto sikker zone".

Krigen i Syrien har opsplittet landet i et kludetæppe af områder, der kontrolleres af militæret, kurdiske militser, Islamisk Stat og andre oprørsgrupper.

En skrøbelig våbenhvile, som blev fulgt op af fredsforhandlinger i Kasakhstan i denne uge, kan blive undergravet af jihadisterne, advarer Tyrkiet.