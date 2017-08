Tyrkiet udskifter sine tre øverste militære ledere

Tilsyneladende er beslutningen ikke led i den store udrensning, som Erdogan har gennemført i militæret siden et mislykket kupforsøg mod ham og hans regering i juli 2016.

Talsmand Ibrahim Kalin oplyser således, at de tre værnschefers embedsperioder er udløbet og ikke vil blive forlænget.

Bortset fra offentliggørelsen af navnene på de tre, der er forfremmet til at lede de tre værn fremover, er der ikke yderligere oplysninger om udskiftningerne, skriver nyhedsbureauet AP.

Beslutningen blev taget efter et flere timer langt møde i Ankara under ledelse af premierminister Binali Yildirim.

Militærets stabschef, general Hulusi Akar, beholder sin stilling.

Siden det mislykkede kupforsøg for godt et år siden er 151 generaler blevet anholdt sammen med 1600 andre officerer, oplyste indenrigsminister Efkan Ala i sidste måned.

Desuden er næsten 20 admiraler blevet fjernet fra deres poster.

I alt er omkring 5200 militærfolk, deriblandt også flere menige soldater, blevet anholdt. De mistænkes for at have støttet eller deltaget i forsøget på at afsætte præsidenten og regeringen.

Tirsdag blev der i hovedstaden Ankara indledt en retssag mod næsten 500 tyrkere, der er anklaget for at have taget del i det fejlslagne militærkup.

Flere af de tiltalte risikerer fængsel på livstid. Præsident Erdogan har imidlertid også truet med at genindføre dødsstraf i forbindelse med retsopgøret.