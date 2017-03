Etniske tyrkere venter foran festsalen Rotenfels i tyske Gaggenau. Her skulle torsdag aften have været et folkemøde med den tyrkiske justitsminister. Men byens myndigheder har af sikkerhedsgrunde stoppet mødet.

Tyrkiet raser over tysk aflysning og indkalder ambassadør

Et aflyst folkemøde for tyrkere i Tyskland er hastigt ved at udvikle sig til en diplomatisk krise.

Det er borgmesteren i den sydtyske by Gaggenau, som af sikkerhedsgrunde stoppede et folkemøde i en hal.

Arrangørerne er tilhængere af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan. Den tyrkiske justitsminister, Beki Bozdag, var inviteret til at deltage.

På mødet ville tyrkere i Tyskland blive opfordret til at stemme ja ved en folkeafstemning i Tyrkiet i næste måned. Et ja til en ændring af forfatningen vil give præsidenten meget stor magt.

- Det er uacceptabelt, at de tyske myndigheder, som konstant belærer os om menneskerettigheder, demokrati og retsstaten, ikke tolererer et møde organiseret af det tyrkiske samfund (i Tyskland red.), siger justitsminister Bozdag.

Han har derfor aflyst et møde med sin tyske kollega og er rejst hjem i vrede.

Det var den tysk-tyrkiske organisation UETD, som skulle være vært for mødet i Gaggenau.

I Köln har byens myndigheder også meddelt, at de har trukket en tilladelse til UETD tilbage. Her skulle Tyrkiets økonomiminister tale til et folkemøde søndag.

Mange af Tysklands flere millioner etniske tyrkere har stemmeret i Tyrkiet.

Forholdet mellem Tyskland og Tyrkiet er blevet forværret efter et mislykket tyrkisk militærkup i juli sidste år.

Kritikerne påpeger, at Erdogan har benyttet kuppet til at rense ud hos politiet, domstolene, hæren og lærere på universiteter.

Hvis han vinder folkeafstemningen i næste måned, nærmer Tyrkiet sig et diktatur, siger de.

Østrigs regering har meddelt Erdogan, at han ikke er velkommen i Østrig, hvis hans formål er at agitere for et ja blandt etniske tyrkere ved den kommende folkeafstemning.

Erdogan har bebudet, at han vil møde op og tale til etniske tyrkere i flere europæiske lande. Han vil overtale dem til at støtte ham og regeringen ved folkeafstemningen.