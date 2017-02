Ifølge den nye lov kan kvinder i militæret bære tørklæde under deres kasket eller baret, så længe det er den samme farve som deres uniform og ikke dækker deres ansigt (arkivfoto).

Tyrkiet ophæver tørklædeforbud for kvinder i militæret

Som den sidste institution i Tyrkiet har militæret nu ophævet et forbud mod at bære det muslimske tørklæde.

Gennem reformer har præsident Recep Tayyip Erdogan tilladt kvinder at bære tørklæde i uddannelsesinstitutioner, politik og politiet.

Regeringen i Tyrkiet har onsdag ophævet et forbud mod, at kvindelige officerer bærer det muslimske tørklæde i officiel tjeneste for landets væbnede styrker.

Beslutningen er beordret af det tyrkiske forsvarsministerium.

- Problemet med at forhindre kvinder i at bære tørklæde er nu blevet fuldstændig fjernet i Tyrkiet, siger forsvarsminister Fikri Isik til nyhedsbureauet Anadolu.

- De, der ønsker det, kan udføre deres opgaver, mens de er iført tørklæde. Gendarmeriet og politiet har allerede ophævet denne begrænsning, og nu har hæren også, tilføjer han.

Ifølge den nye lov kan kvinder bære tørklæde under deres kasket eller baret, så længe det er den samme farve som deres uniform og ikke dækker deres ansigt.

Det er endnu ikke klart, om den nye lovgivning også omfatter kvinder på kampmissioner.

Præsident Erdogans parti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP), har længe presset på for at fjerne restriktionerne for kvinder, der bærer tørklæde.

Militæret er ofte blevet set som den stærkeste forsvarer for den verdslige stat, som Mustafa Kemal Atatürk grundlagde i 1923 på ruinerne af det osmanniske imperium.

Og det har traditionelt været fjendtligt indstillet over for enhver form for islamisering af statslige institutioner.

Men militærets politiske magt er ebbet ud, efter at regeringen har øget kontrollen med de væbnede styrker i kølvandet på et mislykket militærkup mod Erdogan i juli sidste år.

Ophævelsen af forbuddet sker, mindre end to måneder før at Tyrkiet holder en folkeafstemning 16. april om en ny forfatning i landet, herunder øgede magtbeføjelser til præsidentembedet.

Forbuddet mod tørklæder bliver formelt ophævet, når det bliver meddelt på tryk i det tyrkiske Lovtidende, som trykker alle love i landet.