Tyrkiet og Rusland foreslår våbenhvile i Syrien

Tyrkiet og Rusland er nået til enighed om et forslag om en generel våbenhvile i Syrien. De to lande vil forsøge at få den i stand ved midnat, skriver nyhedsbureauet Anadolu.

Det tyrkiske nyhedsbureau citerer flere kilder for, at de to lande er nået til enighed om et forslag om en udvidet våbenhvile, som vil blive forelagt parterne i konflikten.