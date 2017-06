Tyrkiet og Kuwait vil mægle i Qatars diplomatiske krise

Samtidig trækker Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i trådene for at få udbedret forholdet mellem Qatar på den ene side og særligt Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Egypten og Bahrain på den anden.

I et forsøg på at løse den diplomatiske krise mellem Qatar og en række andre golflande har Kuwait meldt sig på banen som mægler.

Tirsdag rejser Kuwaits leder, emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah, til Saudi-Arabien for at mødes med kong Salman bin Abdulaziz bin Saud. Håbet er at finde en måde at filtre de diplomatiske knuder ud.

Mandag afbrød flere arabiske lande anført af netop Saudi-Arabien forbindelserne til Qatar, som de beskylder for at støtte ekstremisme.

Boykot-landene har hjemkaldt deres ambassadører. Golf-staterne forbyder samtidig deres borgere at rejse til Qatar. Derudover er flere flyvninger til og fra Qatar blevet indstillet fra tirsdag morgen.

Regeringen i Qatar har afvist alle beskyldninger og kaldt landenes diplomatiske brud for uretfærdig. Dog har Qatar ikke tænkt sig at gøre gengæld, men satser i stedet på hjælp fra Kuwait.

Også den tyrkiske præsident forsøger tilsyneladende at mægle i krisen.

Både Ruslands præsident, Qatars emir, Saudi-Arabiens konge og Kuwaits leder har fået et telefonopkald fra Erdogan, skriver Tyrkiets statslige nyhedsbureau Anadolu.

Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP forsøgt at finde en løsning via dialog.

Tyrkiet har et nært forhold til Qatar. De to lande arbejder både sammen om Syrien og investeringer.

Præsident Erdogan har dog ikke taget kontakt til De Forenede Arabiske Emirater eller Egypten.

Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, kaldte mandag konflikten trist og tilføjede, at Tyrkiet vil gøre sit for at få forbedret situationen.