Tyrkiet masseanholder personer for militante forbindelser

I løbet af sidste uge er 1682 personer blevet tilbageholdt i Tyrkiet for relationer til IS og eksil-prædikant.

I alt 1682 mennesker er blevet tilbageholdt og afhørt. 516 andre er blevet anholdt. De er mistænkt for at have relationer til det, de tyrkiske myndigheder definerer som militante bevægelser.

Langt størstedelen af de anholdte er blevet afhørt om deres forbindelser til prædikanten Fethullah Gülen. Ifølge præsident Recep Tayyip Erdogan har Gülen trukket i trådene i forbindelse med det mislykkede militærkup tidligere i år.

Samlet blev 1096 mennesker tilbageholdt for deres Gülen-relation. 426 mennesker blev anholdt.

Yderligere blev 508 personer hentet af politiet for at have forbindelse til kurdiske bevægelser. 78 mennesker blev i løbet af ugen afhørt for relationer til Islamisk Stat (IS).

Tallene stammer fra det tyrkiske indenrigsministerium. De er blevet kategoriseret under regeringens "krig mod terror", skriver nyhedsbureauet dpa.

Ugen forinden blev omkring 1000 mennesker tilbageholdt.

For knap to uger siden oplyste den tyrkiske præsident, at flere end 40.000 mennesker formelt er blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen af det militære kupforsøg i Tyrkiet i juli.

- Over 100.000 er blevet afskediget eller suspenderet fra stillinger i den offentlige sektor, i hæren og i retsvæsnet, meddelte Erdogan videre.

Kupforsøget i juli blev stoppet i løbet af få timer. Men regeringen har siden gennemført en stor udrensning blandt offentligt ansatte, embedsmænd, militærfolk, politifolk og ansatte ved domstolene.

Fjenden er ifølge Erdogan prædikanten Fethullah Gülen og hans tilhængere.

Gülen bor i USA og har grundlagt den såkaldte Hizmet-bevægelse