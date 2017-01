Tyrkiet kræver militærfolk anholdt efter krypteret dialog

Tyrkiske myndigheder siger, at de har brugt et krypteret beskedsystem, Bylock, til smartphones.

Ifølge anklagerne benyttes Bylock af medlemmer af Fethullah Gülens bevægelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Prædikanten Gülen, som bor i USA, stod bag kuppet i sommer, hævder den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Over 100.000 dommere, lærere, politifolk, officerer og andre er siden sommeren blevet fyret eller suspenderet fra deres arbejdspladser i Tyrkiet.

De anklages for at stå i ledtog med Gülen.

Gülen nægter, at han har haft noget at gøre med kupforsøget 15. juli 2015.

Kampvogne trillede ind i Istanbuls gader, og kampfly bombede parlamentet i Ankara. Men det varede mindre end et døgn, før kupmagerne gav op.

Tyrkiske myndigheder mener, at støtter af Gülens bevægelse har udviklet Bylock, skriver The Guardian.

Men krypteringen er nem at bryde, vurderer sikkerhedsfolk over for den britiske avis.

Reelt har brugen af denne app hjulpet myndighederne til at finde personer, som hævdes skyldige i kupforsøget.

- Ved at se på data fra Bylock har vi været i stand til at tegne et kort over deres netværk. I det mindste en stor del af det, siger en tyrkisk embedsmand til The Guardian.

Politiet har sporet tusinder af mennesker ved hjælp af denne metode.