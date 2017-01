Tyrkiet kræver igen soldater udleveret fra Grækenland

Tyrkiets justitsministerium har ifølge Reuters sendt endnu en begæring til Athen og bedt om at få udleveret otte tyrkiske soldater, som flygtede til Grækenland efter et fejlslagent kup i deres land i juli.

De otte soldater er i deres hjemland mistænkt for at være involveret i kupforsøget. De flygtede til Grækenland i en helikopter fire dage efter det fejlslagne kup. De benægter, at de var involveret i kupforsøget.

Chefanklageren i Istanbul udstedte anholdelsesordrer på de otte officerer kort efter Grækenlands højesteret torsdag havde meddelt sin afgørelse.

Tre forskellige dommerpaneler ved lavere retsinstanser i Grækenland har tidligere klart afvist Tyrkiets begæring om udlevering.

Afgørelsen fra den græske højesteret kan ikke ankes.

De otte mænd ventes at blive stillet for en militær domstol, hvis de vender hjem. Tyrkiet indledte i denne uge retssager mod snesevis af soldater, som er anklaget for at have støttet kupmagerne.

Afgørelsen ved den græske højesteret kan forværre det i forvejen anspændte forhold mellem Grækenland og Tyrkiet. Det sker på et tidspunkt, hvor nye Cypern-forhandlinger er ved at blive forberedt.