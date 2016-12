Tyrkiet har nedkæmpet mange militante ved syrisk by

Oprørere støttet af tyrkiske styrker har i flere uger belejret al-Bab.

Mindst 37 tyrkiske soldater er blevet dræbt, siden Tyrkiets hær i august gik ind over den syriske grænse for at få trængt Islamisk Stat og kurdiske militser tilbage til et område øst for floden Eufrat.

Turkmenske og arabiske oprørere har vundet terræn ved al-Bab, som er Islamisk Stats sidste byområde i den nordlige Aleppo-provins.

De kurdiske militser har som erklæret mål at forbinde de kurdisk kontrollerede områder fra Hasakeh til Efrin i Syrien. Hvis YPG-militserne indtager al-Bab, kan de gennemføre planen.

Mens YPG-militsen i Syrien er en vigtig allieret for USA i kampen mod Islamisk Stat, betragter Tyrkiet militsen som en forlængelse af det forbudte, militante Kurdistans Arbejderparti, PKK.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan hævder, at en amerikansk-ledet koalition ikke lever ikke op til løfter om at bekæmpe Islamisk Stat, og han opfordrer til, at den USA-ledede koalition deltager i angreb mod IS i al-Bab.

Ifølge Ruslands præsident, Vladimir Putin, er næste skridt i Syrien en landsomfattende våbenhvile. Han har antydet, at man bør bevæge sig mod en politisk løsning i landet.