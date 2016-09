Send til din ven. X Artiklen: Tyrkiet har formelt anmodet USA om at anholde Gülen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyrkiet har formelt anmodet USA om at anholde Gülen

Den tyrkiske regering har givet udtryk for, at USA gør for lidt for at få Gülen anholdt og udleveret.

Verden - 13. september 2016 kl. 10:10

Tyrkiet har formelt anmodet USA om at anholde den muslimske præst Fethullah Gülen, som af den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, beskyldes for at stå bag kupforsøget i Tyrkiet 15. juli, oplyser tv-stationen NTV ifølge Reuters. Præsident Barack Obama har tidligere tilkendegivet over for Tyrkiet, at USA ikke vil tøve med at anholde og dømme folk, der måtte være skyldige i kupforsøget mod Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Gülen bor i dag i den amerikanske stat Pennsylvania. Der har været voksende spændinger mellem Tyrkiet og USA, da den tyrkiske regering har givet udtryk for, at USA gør for lidt for at få Gülen anholdt og udleveret. Omvendt har USA set med skepsis på den massive udrensning, som de tyrkiske myndigheder foretager i militæret, på universiteter og hos domstole. Titusinder er blevet fjernet fra deres job, og mange tusinde er fortsat anholdt mistænkt for at have taget del i det militære kupforsøg. Gülen selv har kategorisk afvist alle anklager mod ham.