Tyrkiet fordømmer tysk trussel efter aktivistfængslinger

Den er dobbeltmoralsk og et uretmæssigt forsøg på at blande sig i domstole i et andet land, mener udenrigsministeriet i Ankara.

- Det er direkte indblanding i det tyrkiske retsvæsen. Der blev gået over stregen i kommentarer, hedder det i en udtalelse fra ministeriet.

Desuden beskyldes den tyske regering for dobbeltmoral og for at beskytte "terrorister", som vil ramme Tyrkiet.

Tyskland luftede onsdag muligheden for, at EU suspenderer nødhjælpsbetalinger til Tyrkiet. Det skete, efter at Tyskland havde kaldt den tyrkiske ambassadør i Berlin til en samtale om anholdelserne.

En af de seks anholdte aktivister er tysker. Blandt de anholdte er også Amnesty Internationals landechef i Tyrkiet, Idil Eser.

5. juli blev ti personer med tilknytning til organisationen fængslet af tyrkisk politi. Det skete på et hotel på øen Büyükada nær Istanbul. De anholdte er ansatte og undervisere.

Tirsdag i denne uge blev seks af de ti formelt fængslet.

Amnesty kalder det chokerende, at de seks aktivister fortsat er tilbageholdt. Blandt dem er en svensker og en tysker.

Amnesty Internationals researcher i Tyrkiet, Andrew Gardner, siger til nyhedsbureauet AFP, at domstolens beslutning er "en chokerende parodi på retfærdighed".

Ved et fejlslagent militærkup i Tyrkiet for et år siden blev mindst 260 mennesker dræbt. Siden har der været undtagelsestilstand i Tyrkiet. Det giver regeringen og præsident Recep Tayyip Erdogan ekstra magtbeføjelser.

Under kupforsøget, der hurtigt blev nedkæmpet, bombede oprørske soldater regeringsbygninger og kørte kampvogne ind i civile.

Over 50.000 er siden blevet anholdt. Flere end 140.000 er afskediget fra deres job eller suspenderet. Over 160 medier er blevet lukket, og 2500 journalister og mediearbejdere er blevet fyret fra deres job.