Tyrkiet fejrer sejr over anti-Erdogan kupmagere

Myndighederne har erklæret 15. juli for en årlig national helligdag, hvor "demokrati og enhed" skal fejres.

Tyrkiet markerer lørdag etårsdagen for nedkæmpelsen af et kupforsøg med en række begivenheder og ceremonier, som skal understrege præsident Recep Tayyip Erdogans faste greb om magten.

249 mennesker blev dræbt under kupforsøget.

Tallet omfatter ikke de kupmagere, som blev dræbt, da en gruppe oprørske soldater sendte kampvogne på gaderne og krigsfly på vingerne i et forsøg på at få styrtet Erdogan, som havde været ved magten 15 år.

Men på få timer var kupmagerne nedkæmpet, og folk strømmede ud i gaderne for at hylde Erdogan, som siger, at hans tidligere allierede Fethullah Gülen, en muslimsk prædikant i USA, stod bag kupforsøget.

Erdogan og sikkerhedsstyrkerne tog efter kupforsøget fat på at finde kupmagerne og knuse den støtte, de måtte have. Resultatet er, at Tyrkiet i det seneste år har været igennem den værste udrensning i landets historie, og Erdogans greb om magten er styrket.

50.000 mennesker er blevet anholdt, og 100.000 andre er blevet afskediget fra job. Erdogan har også styrket sin position ved at vinde en folkeafstemning om øgede beføjelser til præsidenten.

En række nye fyringer blev gennemført op til årsdagen. Den omfattede 7563 politifolk, soldater og andre offentligt ansatte.

Et dekret, der blev henvist til ved fyringerne, siger, at de pågældende var knyttet til "terrorisme" eller grupper, der handlede mod "den nationale sikkerhed".

Med de omfattende ceremonier lørdag vil Erdogan indprente datoen 15. juli 2016 i tyrkernes bevidsthed som en nøgledato i det moderne Tyrkiets historie.

- Fra nu af vil ingenting være det samme som før 15. juli, sagde Erdogan i en tale torsdag, hvor han talte om dagen som "et vendepunkt" i Tyrkiets historie.

Al offentlig transport er gratis i Istanbul i weekenden, og der opsat store plakater af Erdogan mange steder. Ved moskéerne er der ophængt slogans mod kupmagerne.

Efter en særlig samling i parlamentet lørdag formiddag vil Erdogan tage del i en folkemarch på Istanbulbroen over Bosporus, hvor der blev udkæmpet blodige kampe sidste år.

Broen er siden blevet omdøbt til "Broen for Martyrerne fra den 15. Juli."

Ved midnat vil folk over hele Tyrkiet deltage i "demokratiovervågninger", hvor et stort antal mennesker går på gaden i mange forskellige byer.

Erdogan vender selv tilbage til Ankara sent lørdag aften for at tale i parlamentet på det tidspunkt, hvor det blev bombet.