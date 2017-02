Den tyrkiske hær siger, at den har fuldført operationen med at fordrive militante fra Islamisk Stat fra grænseområderne.

Tyrkiet bygger 290 kilometer mur langs syrisk grænse

Det er over halvdelen af den planlagte mur, der skal strække sig over 511 kilometer.

Muren er tre meter høj med pigtråd og vagttårne foroven, oplyser Ergün Turan. Den er bygget af elementer, der nemt kan flyttes og placeres andre steder, siger han.

Ifølge medierne skal muren forhindre smugleri og ulovlig grænsetrafik.

Menneskerettighedsorganisationer kritiserer imidlertid, at muren vil være en alvorlig hindring for de syrere, der forsøger at flygte fra krigen i deres hjemland.

Tyrkiets grænse mod Syrien er i alt 911 kilometer lang.

Tidligere har EU kritiseret Tyrkiet for at være for lemfældig med grænsekontrollen. Det betød ifølge flere europæiske lande, at militante nemt kunne rejse fra Tyrkiet ind i Syrien og slutte sig til grupper som Islamisk Stat.

Mens Tyrkiet er i gang med at bygge en mur langs grænsen, meddeler den tyrkiske hær, at den har fuldført operationen med at fordrive militante fra Islamisk Stat fra grænseområderne.

En del af de syriske områder, der grænser op mod Tyrkiet, er kontrolleret af det tyrkiske militær og oprørsgrupper, der er loyale over for Tyrkiet. Andre dele af grænseområderne kontrolleres af kurdiske militser.