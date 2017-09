Tyrkiet: Vi har ikke opgivet at blive medlem af EU

- Vi er ivrige og villige til at finde løsninger for at komme videre.

I en valgdebat i begyndelsen af september sagde Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, at hun vil se, "om vi kan afslutte disse medlemskabsforhandlinger" med Tyrkiet.

Udtalelsen kom i forlængelse af en række diplomatiske konflikter mellem de to lande.

Dagen efter tv-debatten bakkede Lars Løkke Rasmussen op om Merkel. Han udtalte, at han "slet ikke kan se det Tyrkiet, vi oplever i dag, blive medlem af EU".

- Erdogans aggressive udfald mod EU har kun distanceret Tyrkiet endnu mere. Erdogan har i virkeligheden selv lukket døren til EU i, sagde statsministeren i en skriftlig kommentar.

Og onsdag tilsluttede EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sig koret af kritiske røster. Heller ikke han så Tyrkiet blive en del af EU inden for en overskuelig fremtid, lød det.

Det kom bag på den tyrkiske regering, fortæller Ömer Celik.

- Vi blev meget overraskede, da vi lyttede til hr. Junckers udtalelser, siger han.

- Hvad har hr. Juncker gjort, hvilke store skridt har han taget i forsøget på at finde en løsninger, der kan bringer EU og Tyrkiet tættere sammen? Det er mit spørgsmål til hr. Juncker, tilføjer ministeren.

En række EU-medlemslande har i stigende grad forholdt sig skeptisk over for Tyrkiets årelange kampagne for at komme med i unionen, efter at landet har slået hårdt ned på blandt andet journalister og dommere oven på et fejlslagent kupforsøg sommeren 2016.

- Vi er i sandhed skuffede over Merkel og andre i EU. På et af de sværeste tidspunkter i vores historie blev vi efterladt alene af vores venner og allierede, siger Ömer Celik.

Ministeren svarer "ja" på spørgsmålet, om hvorvidt Tyrkiet har følt sig svigtet.

Angela Merkel vil tage sagen om Tyrkiet op til et kommende EU-topmøde i Bruxelles i oktober.

Hvis EU's optagelsesproces formelt skal standses, kræver det enighed blandt samtlige medlemslande. Men et flertal er nok til at indstille processen.