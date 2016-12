Tyrkiet: Våbenhvile træder i kraft i hele Syrien

En våbenhvile, som skal bane vej for en politisk løsning i Syrien, træder i kraft torsdag ved midnat.

I en erklæring fra det statslige syriske nyhedsbureau Sana hedder det, at våbenhvilen træder i kraft 30. december klokken 00:00.

Tyrkiets udenrigsminister oplyser til Reuters, at en våbenhvile i hele Syrien træder i kraft torsdag aften ved midnat. Aftalen skal bane vej for en politisk løsning på den mere end seks år lange krig i landet.

Syriens hær siger i en erklæring, at den vil overholde en våbenhvile aftale fra midnat. Det samme gælder oppositionsgrupperne.

- Koalitionen af syriske oppositionsgrupper støtter våbenhvileaftalen, siger en tyrkisk talsmand til Reuters.

Der er også opnået aftaler om overvågning af våbenhvilen.

Aftalen omfatter ikke Islamisk Stat (IS) og jihadister i grupper som eks-Nusra Fronten.

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, siger, at Tyrkiet og Rusland er garanter for våbenhvilen i Syrien, så den ikke bliver krænket.

I Moskva siger præsident Vladimir Putin i en erklæring ifølge Tass, at der nu er "en udvikling, som vi har set frem til, og som var har arbejdet for i så lang tid".

- Tre dokumenter er underskrevet. Et om våbenhvile, et om kontrol af våbenhvilen og også en erklæring om vilje til at indlede fredsforhandlinger om en politisk løsning, hedder det i erklæringen fra Putin.

Den tyrkiske udenrigsminister, har haft konsultationer med sin russiske modpart, Sergej Lavrov, samt den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, om våbenhvilen.

Det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu citerede onsdag flere kilder for, at Tyrkiet og Rusland var nået til enighed om, at en våbenhvile i Aleppo skal udvides til hele Syrien.

Våbenhvilen i Aleppo blev indgået tidligere på måneden, efter at det syriske militær sammen med dets russiske allierede vandt kontrol over hele den syriske storby.