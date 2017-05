Tweet fra Trump med mystisk ord vækker global opsigt

Det er ikke første gang, at Donald Trump har vakt usædvanligt stor opmærksomhed på internettet. Denne gang har han fået folk verden over til at undre sig over det bizarre ord "covfefe", som øjensynligt er blevet skabt af den amerikanske præsident.

"Despite the constant negative press covfefe," (Trods den konstante negative presse covfefe"), hedder det i tweetet fra Trump.

Er det et nyskabt ord? Eller en kodet meddelelse? Eller blot en slåfejl?

Mange steder er der kommet bud på et svar - også med bidende sarkasme. Pludselig er #covfefe blevet et af de mest søgte ord.

I de mange forsøg på at oversætte det via russisk er der kommet bud på oversættelser, som "Jeg træder tilbage", og "Rens covfefe ud", hvilket hentyder til Trumps løfter om at "rense ud" i Washington.

"Covfefe er et storartet ord, punktum", hedder det i en angiveligt tweet fra Sean Spicer, som er talsmand for Det Hvide Hus.

Det Engelske Sprogcenter i London har dog udsendt en kommentar om, at "vi kan bekræfte, at "covfefe" ikke er et engelsk ord.

Onsdag formiddag var ordet "covfefe" blevet retweetet over 105.000 gange, og det var blevet delt 35.000 gange, viser tal fra Twitter.

Siden Trump blev indsat i præsidentembedet, har han anvendt Twitter til at fremsætte erklæringer om alt fra Arnold Schwarzeneggers tv-optræden til udsagn om Tysklands handelsoverskud.

I onsdagens tweet er det sandsynligt, at Trump ville skrive "coverage" i stedet for "covfefe", så sætningen var blevet: "Trods den konstant negative pressedækning."