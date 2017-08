Tvivl om ministers statsborgerskab truer australsk regering

Joyce siger mandag, at han måske ikke er berettiget til et sæde i parlamentet, fordi han muligvis har statsborgerskab i både Australien og New Zealand.

Tvivl om den australske vicepremierminister Barnaby Joyces statsborgerskab kan ende med at udløse et valg i landet.

Australske politikere kan ikke vælges til parlamentet, hvis de har dobbelt statsborgerskab. Den regel har i de seneste uger fået flere senatorer til at trække sig.

Barnaby Joyce er leder i Nationalpartiet, hvis vælgere fortrinsvis stammer fra Australiens store landområder. Partiet støtter den australske centrumhøjreregering, der har et flertal på blot et enkelt sæde i parlamentet.

Regeringen står dermed til at miste sit flertal, hvis Joyce bliver nødt til at trække sig fra posten. Det vil i givet fald udløse et valg i landet, vurderer politiske eksperter.

Barnaby Joyce, der er født i Australien, oplyser, at han i sidste uge blev kontaktet af newzealandske myndigheder. De forklarede ham, at han muligvis havde et statsborgerskab i landet via sin fars ophav.

Faren er født i New Zealand, men kom til Australien i 1947.

- Hverken jeg eller mine forældre har nogensinde haft grund til at tro, at jeg er statsborger i noget andet land, siger Barnaby Joyce.

Han har anmodet om, at sagen bliver taget op i Australiens højesteret, der skal afgøre, om han er berettiget til et sæde i parlamentet.

Barnaby Joyce understreger, at han ikke har tænkt sig at trække sig eller tage orlov.

Beslutter højesteret, at Joyce ikke er berettiget til et sæde i parlamentet, kan det meget vel være slut for premierminister Malcolm Turnbulls regering.

- Jeg tror, at Turnbull vil udskrive valg, hvis Joyce bliver presset ud, siger Peter Chen, lektor i politik ved University of Sydney.

Meningsmålinger tyder på, at Malcolm Turnbull ville tabe et valg, da hans regering i den seneste tid har tabt vælgere til et parti på den yderste højrefløj.

Imens har moderate vælgere i stigende grad stillet sig bag socialistiske Labor.